Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца

56-летний житель поселка ЗЯБ чудом избежал беды. Спасатели ЗПСО №6 вытащили его из воды в Елабужском районе.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, тревожное сообщение от очевидцев на единый номер 112 поступило 16 сентября, в 14:18. Они сообщили, что на Каме, неподалеку от Тарловки, мужчина без спасательного жилета из последних сил держится на воде и просит о помощи. Как оказалось, его надувная лодка перевернулась и он оказался в воде.

Спасатели достали из воды пострадавшего вместе с его надувной лодкой ПВХ «Лоцман-280» и доставили на берег.

От помощи медиков мужчина отказался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.