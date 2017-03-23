Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили

Как сообщили нам в Отделе опеки и попечительства Набережных Челнов, до этого малышка находилась в Доме ребенка, многие семейные пары из разных городов Татарстана хотели взять Машу в свою семью, но на оформление необходимых документов понадобилось время.

Родителями малышки стали жители Набережных Челнов. Как в дальнейшем сложится судьба ребенка, будут отслеживать специалисты органов опеки и попечительства.



Напоминаем, что девочку подкинули в бэби-бокс Челнов в конце января 2017 года. Вместе с ребенком в коробку мать положила и записку. Девочка сначала находилась под наблюдением врачей КДМЦ, затем в Доме ребенка.