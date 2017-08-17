Девушка из Татарстана претендует на титул «самое красивое лицо мира»

|17 августа в 11:33
Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.
|17 августа в 10:33
Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.
|17 августа в 10:04
Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.
|17 августа в 10:01
Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.
|17 августа в 09:03
Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.
|17 августа в 08:51
По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей. “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.
|17 августа в 08:39
В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
|17 августа в 08:37
На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.
|17 августа в 08:27
Дети купались в канале. Один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать ребенку первую помощь.
|17 августа в 08:25
Прокуратура города провела проверку соблюдения жилищного законодательства.
Комментарии посетителей
А как наказал то 4 министров?
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Так ведь у нас так и делается - полистал законодательство и решил, что всё знаешь, всё понимаешь, значит, ...
Например, в Германии правила содержания животных соблюдаются очень строго. Стоило женщине привезти свою...
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Причем тут Европа? Вам, похоже, приходилось наблюдать и в Челнах собачника с совочком и пакетиком? Крупно...
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в Европе собак водят на поводке и разрешено даже заходить в магазины,рестораны и дома для престарелых.В...
....Полностью возместил материальный ущерб? Ну и почём нынче убить врача чтоб остаться на свободе с...
Социально опасного деда на свободу? Совсем с ума сошли.
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
Отличный парень! МЕГА человек! Гордость нации! Здоровья и победы Кириллу!