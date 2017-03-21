Девять лечебных заведений будет отремонтировано в Челнах

Руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин, руководитель Управления здравоохранения Олег Сабаев и начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполнительного комитета Ильмир Исхаков совершили объезд объектов здравоохранения, в которых планируется в этом году провести капитальный ремонт, сообщает пресс-служба исполкома города.

Сегодня они посетили Городские поликлиники №3, №7 и Детскую городскую поликлинику №4. В ходе рабочей поездки Ринат Абдуллин ознакомился с объемом предполагаемых работ и внес предложения в проектные решения.

Всего же ремонтные работы будут проведены в 9 лечебно-профилактических учреждениях города, в том числе в Городских поликлиниках №2 (при ГАУЗ «Городская больница №2»), №4, №6, в Детских поликлиниках №1 (при ГАУЗ «КДМЦ»), №2 и №3.

Сумма ремонтных работ составит порядка 600 млн. руб.