Девять лечебных заведений будет отремонтировано в Челнах

Руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин, руководитель Управления здравоохранения Олег Сабаев и начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполнительного комитета Ильмир Исхаков совершили объезд объектов здравоохранения, в которых планируется в этом году провести капитальный ремонт, сообщает пресс-служба исполкома города.
Сегодня они посетили Городские поликлиники №3, №7 и Детскую городскую поликлинику №4. В ходе рабочей поездки Ринат Абдуллин ознакомился с объемом предполагаемых работ и внес предложения в проектные решения.
Всего же ремонтные работы будут проведены в 9 лечебно-профилактических учреждениях города, в том числе в Городских поликлиниках №2 (при ГАУЗ «Городская больница №2»), №4, №6, в Детских поликлиниках №1 (при ГАУЗ «КДМЦ»), №2 и №3.
Сумма ремонтных работ составит порядка 600 млн. руб.
Комментарии посетителей
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...