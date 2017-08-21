Директор челнинской гимназии №76 Марсела Сабирова стала фигуранткой уголовного дела

Директор челнинской гимназии №76 Марсела Сабирова стала фигуранткой уголовного дела из-за отказа принимать детей в первый класс.

Как выяснилось, этим руководство образовательной организации нарушило ст. 67 ФЗ №273 «Об образовании». Всего на администрацию гимназии было подано 10 жалоб, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования РТ Гульнару Габдрахманову.

«Администрация сослалась на то, что у них уже нет мест. Когда мы изучили даты заявлений, то выяснили, что многие были поданы раньше, чем заявления тех, кто зачислен. Незнание закона не освобождает от ответственности. Решением суда директор гимназии была привлечена к уголовной ответственности и уволена», - отметила Габдрахманова.