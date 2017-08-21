Директор челнинской гимназии №76 Марсела Сабирова стала фигуранткой уголовного дела из-за отказа принимать детей в первый класс.
Как выяснилось, этим руководство образовательной организации нарушило ст. 67 ФЗ №273 «Об образовании». Всего на администрацию гимназии было подано 10 жалоб, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования РТ Гульнару Габдрахманову.
«Администрация сослалась на то, что у них уже нет мест. Когда мы изучили даты заявлений, то выяснили, что многие были поданы раньше, чем заявления тех, кто зачислен. Незнание закона не освобождает от ответственности. Решением суда директор гимназии была привлечена к уголовной ответственности и уволена», - отметила Габдрахманова.
Комментарии посетителей
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Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
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