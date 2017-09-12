Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом директора предприятия автомобильных дорог Фарида Киямова до 4 ноября. Об этом сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь суда Анна Трунова. Следующее заседание назначено на октябрь.

Напомним, процесс в отношении Киямова стартовал 6 июня. Бывшего главного дорожника автограда обвиняют по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Общая сумма причиненного Киямовым ущерба оценивалась в 37 млн рублей, однако позже сократилась до 15,6 миллиона. Чаще всего махинации, по мнению следствия, проворачивались с использованием подконтрольных Киямову фирм «Челны Сервис» и ООО «ПАД», директорами которых официально являются его родственники.

Следствие и защита просили судью Аглю Сахипову рассматривать дело в особом порядке, однако та не пошла сторонам навстречу, определив общий порядок рассмотрения. Суд захотел разобраться с суммой причиненного ущерба — в 15 млн рублей, после этого Киямову и его сестре Бибинур Зариповой продлили домашний арест на три месяца — до 9 сентября.



