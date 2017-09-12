Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом директора предприятия автомобильных дорог Фарида Киямова до 4 ноября. Об этом сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь суда Анна Трунова. Следующее заседание назначено на октябрь.
Напомним, процесс в отношении Киямова стартовал 6 июня. Бывшего главного дорожника автограда обвиняют по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Общая сумма причиненного Киямовым ущерба оценивалась в 37 млн рублей, однако позже сократилась до 15,6 миллиона. Чаще всего махинации, по мнению следствия, проворачивались с использованием подконтрольных Киямову фирм «Челны Сервис» и ООО «ПАД», директорами которых официально являются его родственники.
Следствие и защита просили судью Аглю Сахипову рассматривать дело в особом порядке, однако та не пошла сторонам навстречу, определив общий порядок рассмотрения. Суд захотел разобраться с суммой причиненного ущерба — в 15 млн рублей, после этого Киямову и его сестре Бибинур Зариповой продлили домашний арест на три месяца — до 9 сентября.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
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Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
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А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...