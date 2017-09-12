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12 сентября в 16:30
Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом
Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом

Сотрудникам СМИ нельзя разглашать и обмениваться информацией о фильме, также нельзя обсуждать его, комментировать и выражать личное мнение.

12 сентября в 15:26
В Башкирии выпал первый снег
В Башкирии выпал первый снег

Жители соседней с Татарстаном республики поделились фотографиями в соцсети.

12 сентября в 15:12
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»

Маргарита Волкова пока раздумывает над предложением побороться за сердце Егора Крида.

12 сентября в 14:24
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»
Внимание Медведева на выставке «Импортозамещение» привлекла новая кабина «КАМАЗа»

Председатель Правительства РФ осмотрел ее не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль.

12 сентября в 13:58
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана
Против закона об отмене абонентской платы в детсадах выступила прокуратура Татарстана

Кроме того, власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения “повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики”.

12 сентября в 13:01
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг
Зоозащитники Челнов планируют выйти на митинг

Они присоединяться ко всероссийской акции «Закон нужен сейчас» с требованием к Госдуме РФ принять закон “Об ответственном обращении с животными”.

12 сентября в 12:20
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП
В Татарстане произошло очередное жуткое ДТП

Под Чистополем лоб в лоб столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Chery Tiggo». Пассажир китайской иномарки скончался.

12 сентября в 11:49
Директор МУП ПАД остался под арестом
Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом Фарида Киямова до 4 ноября.
12 сентября в 10:49
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре
СМИ: Путин объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре

Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании.
12 сентября в 09:23
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие
В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне утром на улице Татарстан. Водитель “Газели” не выбрал безопасную дистанцию.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 11:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Директор МУП ПАД остался под арестом

Директор МУП ПАД остался под арестом

Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом директора предприятия автомобильных дорог Фарида Киямова до 4 ноября. Об этом сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь суда Анна Трунова. Следующее заседание назначено на октябрь.

Напомним, процесс в отношении Киямова стартовал 6 июня. Бывшего главного дорожника автограда обвиняют по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Общая сумма причиненного Киямовым ущерба оценивалась в 37 млн рублей, однако позже сократилась до 15,6 миллиона. Чаще всего махинации, по мнению следствия, проворачивались с использованием подконтрольных Киямову фирм «Челны Сервис» и ООО «ПАД», директорами которых официально являются его родственники.

Следствие и защита просили судью Аглю Сахипову рассматривать дело в особом порядке, однако та не пошла сторонам навстречу, определив общий порядок рассмотрения. Суд захотел разобраться с суммой причиненного ущерба — в 15 млн рублей, после этого Киямову и его сестре Бибинур Зариповой продлили домашний арест на три месяца — до 9 сентября.

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