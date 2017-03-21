Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

В Казани 53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве медицинских изделий, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По предварительной версии, в период с 2015 по 2017 год в помещении на улице Меховщиков подозреваемый организовал производство медицинских изделий. При этом у него не было лицензии на изготовление продукции, относящейся к медтехнике.

По предварительным данным, сумма проданных инструментов составила 4,3 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту незаконного производства медицинских изделий без лицензии, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 235.1 УК РФ). В настоящее время следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.