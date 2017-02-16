В РТ директора школы, подглядывавшего за ученицами в женском туалете, будут судить

Против 44-летнего бывшего директора одной из школ Тукаевского района, с помощью видеокамеры подглядывавшего за педагогами и ученицами в туалете, следователи возбудили уголовное дело, передает пресс-служба управления СКР по РТ.

11 января прошлого года он установил в женском туалете школы видеорегистратор, записи с которого затем просматривал. В сентябре одна из сотрудниц заметила под раковиной это устройство.

Вину мужчина признал и пояснил, что установил камеру, дабы узнать, кто засоряет унитазы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» передали в суд.