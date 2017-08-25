Директору туристической компании в Татарстане доставили голову свиньи по почте (ФОТО)

Директору компании AVT Азамату Сабирову 24 августа одной из почтовых фирм доставили голову свиньи. Об этом Сабиров написал в своем твиттере.
— Я был в командировке, и когда вернулся голова была уже немного подтухшая, — рассказал Сабиров "Казанскому репортеру". — Но ведь мы не занимаемся чем-то незаконным, мы ничего не отбиваем, поэтому я не знаю, кому это было нужно.
Однако, как отметил директор фирмы, 17 августа некий аноним интересовался точным адресом компании.
Узнать, какой почтовой фирмой была доставлена голова животного не удалось - посмеявшись над происходящим, сотрудники компании выбросили свиную голову на свалку, вместе с коробкой.
По словам директора AVT в правоохранительные органы он обращаться не собирается, как и выяснять, кто является автором такого послания.
— Думаю, что это просто чья-то не очень удачная шутка, — заявил Сабиров. — Вот только я не знаю, насколько законно перевозить органические предметы. Так и органы человеческие можно отправлять, получается?
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