Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев

Среди выявленных онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак предстательной железы и на третьем месте рак прямой кишки, сообщает пресс-служба исполкома города.

В 2016 году в амбулаторно-поликлинических учреждениях города прошли диспансеризацию 88500 человек, из них на II этап диспансеризации направлено 26,6%.

В ходе диспансеризации среди впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни эндокринной системы, из них преобладают нарушения липидного обмена (атеросклероз) и ожирение. Следующий по выявляемости класс заболеваний системы кровообращения, такие как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Третье место занимают болезни мочеполовой системы: доброкачественная дисплазия молочной железы, аденома предстательной железы.