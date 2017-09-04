Для детской поликлиники в Челнах закупят спортинвентарь на полмиллиона рублей

Для детской городской поликлиники № 2 в Набережных Челнах закупят тренажеры и спортивный инвентарь на общую сумму более 567 тысяч рублей. Соответствующую информацию можно найти на сайте госзакупок, пишет ИА "Татар-Информ".

Согласно техническому заданию для нужд детской поликлиники закупят беговую дорожку, велотренажер, десяток степ-платформ, коврики для йоги, гимнастические стенки, булавы для художественной гимнастики, баскетбольные кольца с сеткой. Всего в списке 27 наименований тренажеров и спортивного инвентаря, которые должны быть поставлены до 31 декабря этого года включительно.

Электронный аукцион на выбор поставщика будет проведен 8 сентября.