“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников

Камеру для несовершеннолетних в СИЗО украсили картинками из мультфильмов. Шестиместную камеру для несовершеннолетних открыли в следственном изоляторе №3 УФСИН России по Татарстану после капитального ремонта, пишет "Казанский репортер". Стены в камере оформили с учетом возраста арестантов, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
В камере заменили сантехнику, полы, установили пластиковые окна. Стены украсили известными мультипликационными героями, которых нарисовал осужденный, отбывающий наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО. В следственном изоляторе всего две камеры для несовершеннолетних, первая была отремонтирована более полугода назад, ее стены также украшены мультипликационными героями.
– Учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками, было принято решение вторую камеру украсить в том же стиле. Такой дизайн стен помогает им снять эмоциональное напряжение, агрессию, тревожность, способствует положительному настрою, – сказал старший психолог следственного изолятора №3 Михаил Фомин.
Сейчас в СИЗО №3 содержится четверо несовершеннолетних. Все они находятся в одной четырехместной камере, поэтому обновленная камера пока пустует.
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