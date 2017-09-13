Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

Падение доходов населения в пересчете на основные продукты питания оказалось более драматичным, чем показывает официальная статистика. В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат. Но в пересчете на крупу, масло, чай, маргарин или рыбу падение доходов оказалось почти вдвое большим. При этом опережающим темпом дорожали и многие отечественные товары – от вермишели до молока, риса и ржаного хлеба. Восстановить столь глубокое падение покупательной способности до президентских выборов будет уже невозможно. Правда, есть узкая группа товаров, которая стала россиянам чуть доступнее, чем три года назад, – это суповой набор для традиционных российских щей: капуста, лук, морковка, соль, картошка и свинина, пишет "Независимая газета".