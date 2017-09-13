Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

Вход | Регистрация
Курсы валют (13.09.2017):
$57.2656+0.269 68.5469-0.1454
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Малооблачно
+17° +14° +19°
Вечер
13 сентября		 Ночь
14 сентября		 Утро
14 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
13 сентября в 16:23
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу

В столице Татарстана пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.

13 сентября в 15:49
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников

Руководство бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» вложило в реализацию проекта более 40 млн евро.

13 сентября в 15:11
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

Плановую проверку провели сотрудники Росздравнадзора. Нарушений специалисты не обнаружили.

13 сентября в 15:00
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.

13 сентября в 14:26
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

Набережночелнинский государственный театр кукол стал обладателем очередного гранта Союза театральных деятелей РТ.

13 сентября в 13:07
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей

Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.

13 сентября в 12:28
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

Инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Тоннель».

13 сентября в 11:13
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Арбитражный суд РТ признал законным отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в аренду компании.

13 сентября в 10:25
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат.

13 сентября в 10:23
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема

В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 13%
Проголосовало: 15

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
13 сентября 2017г. 20:10

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
МЧС по РТ опубликовало видео утилизации найденного боевого снаряда в Челнах
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:25
Рубрика: Вечерка On-Line

Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

Падение доходов населения в пересчете на основные продукты питания оказалось более драматичным, чем показывает официальная статистика. В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат. Но в пересчете на крупу, масло, чай, маргарин или рыбу падение доходов оказалось почти вдвое большим. При этом опережающим темпом дорожали и многие отечественные товары – от вермишели до молока, риса и ржаного хлеба. Восстановить столь глубокое падение покупательной способности до президентских выборов будет уже невозможно. Правда, есть узкая группа товаров, которая стала россиянам чуть доступнее, чем три года назад, – это суповой набор для традиционных российских щей: капуста, лук, морковка, соль, картошка и свинина, пишет "Независимая газета".

Оцените материал:
  • Понравился: 1
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru