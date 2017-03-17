Дмитрий Медведев должен утвердить график выходных и праздников 2018 года

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект о переносе выходных в 2018 году, в котором новогодние праздники планируются с 30 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву, пишет INTERFAX.RU.
Согласно документу, россияне в 2018 году будут отдыхать по следующему графику: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
В Минтруде причину переноса объясняют тем, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными.
«Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», – сообщается на сайте Минтруда РФ.
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