Дмитрий Медведев присудил челнинскому педагогу премию в 100 тысяч рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая.

В номинации «Народный танец» премия была присуждена художественному руководителю народного ансамбля танца «Бисеринки» Лилии Нурмухаметовой, передает пресс-служба исполкома города.

Лилия Нурмухметова – уроженка Камчатки, приехавшая в Набережные Челны 34 года назад. Она – создатель ансамбля «Бисеринки». На счету коллектива – множество побед в республиканских и всероссийских конкурсах.

Торжественная церемония награждения состоится 12 декабря в Большом концертном зале имени Чайковского (Москва).