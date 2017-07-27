До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

Дорожные службы приступают к ремонту дворовых дорог. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал мэр города Наиль Магдеев.
- Вы посмотрите, что у нас происходит во дворах. Мы это тоже понимаем. Объективно, мы еще во дворы не заходили, - сказал Магдеев.
По его словам на эти средства в этом году было выделено 250 миллионов рублей. До конца года в порядок приведут дороги в комплексах: 52, 29, 1 и 2 (с расширением улицы Академика Рубаненко), 4, 5, 6 в Новом городе и 7, 8 поселка ГЭС.
- Там тоже работы не початый и не начатый край, – заметил глава города.
Комментарии посетителей
Хорошо, что челн :)
Мне кажется, это был сарказм от редакции. Но не всем дано его понять, согласна
Он приказ выполнял
К сожалению, выпускающий редактор этого слова не знает...
“Пеленгуют”
А, в орфографический и толковый словарь заглянуть слабо, прежде чем делать “ПИЛИНГ”?
Надо было палатки ставить,дежурить, а не на слово верить барыгам, писали же пикет ставьте, а они спать пошли-...
Да. Только не кажется, а является. И не крайним, а виновным. И в подтверждение этого: родители МОГУТ и должны...
Читать страшно эту правду о последних днях жизни девочки. С 8 июня держали ребенка дома, занимались...
Редакция ! Пожалуйста, не упускайте эти два скорбных дела из под своего контроля. Спасибо.
Увольнение - слишком легкий вариант. Лишение свободы + моральная (публичные извинения) и материальная...
Да хоть бы какие-нибудь природозащитные организации в суд на них подали!, на гадин этих - за жестокий...
«Общество, которое жестоко относится к животным, всегда будет нищим и преступным». Эту аксиому изрек Лев...
Начнёшь спрашивать с учителя работу, он угрожает, что уволится, вообще учителя не будет. Начнёшь спрашивать с...
В чём героизм-то? Что на чужую землю полез?
Педиатрия-штука тонкая.... Самый, наверное, сложный раздел медицины.... Фельдшер НЕ врач, НЕ диагност, НЕ...
Ну тогда и портрет васи сугроба установите на видное место, он всячески потворствовал этому и был далеко не в...
Не надо оправдывать фельдшера молниеносной пневмонией. Она видела, что ребенок кашляет, температура 37,5 явно...
Чем меньше возраст ребёнка, тем стремительнее у него развивается пневмония. Был случай, когда скорая на...
Мне любопытно, хотели бы Вы жить возле автомойки. Очень некрасиво так насмехаться над человеком, которого...