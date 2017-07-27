До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

Дорожные службы приступают к ремонту дворовых дорог. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал мэр города Наиль Магдеев.

- Вы посмотрите, что у нас происходит во дворах. Мы это тоже понимаем. Объективно, мы еще во дворы не заходили, - сказал Магдеев.

По его словам на эти средства в этом году было выделено 250 миллионов рублей. До конца года в порядок приведут дороги в комплексах: 52, 29, 1 и 2 (с расширением улицы Академика Рубаненко), 4, 5, 6 в Новом городе и 7, 8 поселка ГЭС.

- Там тоже работы не початый и не начатый край, – заметил глава города.