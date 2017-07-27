До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

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27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.

27 июля в 08:55
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)
В Татарстане бабушка с внуком попали под машину (ФОТО)

Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.

27 июля в 08:19
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам
Альфия Когогина примет жителей Тукаевского района по личным вопросам

Прием будет проходить в кабинете №204 районной администрации с 10.00 до 12.00.

27 июля в 07:51
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов
Промпарк «Развитие» в Челнах проводит отбор резидентов

Размещение в промышленном парке позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 5-6 раз и создать новые рабочие места.

26 июля в 16:48
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины
Журналистка, уроженка Челнов, рассказала о своем выдворении из Украины

Как передают СМИ слова Князевой, ей устроили пятичасовой допрос, после чего ночью повезли на границу с Россией.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
27 июля 2017г. 12:49

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в 13:42
Рубрика: Вечерка On-Line

До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

Дорожные службы приступают к ремонту дворовых дорог. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал мэр города Наиль Магдеев.

- Вы посмотрите, что у нас происходит во дворах. Мы это тоже понимаем. Объективно, мы еще во дворы не заходили, - сказал Магдеев.

По его словам на эти средства в этом году было выделено 250 миллионов рублей. До конца года в порядок приведут дороги в комплексах: 52, 29, 1 и 2 (с расширением улицы Академика Рубаненко), 4, 5, 6 в Новом городе и 7, 8 поселка ГЭС.  

- Там тоже работы не початый и не начатый край, – заметил глава города.  

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