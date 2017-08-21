До конца года в РТ на развитие татарского языка потратят свыше 135 млн рублей

В Татарстане во второй половине 2017 года на поддержку государственных языков Татарстана, а именно, татарского, должны будут потратить около 135 млн рублей. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказала начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Гульназ Исмагилова, сообщает "Татар-информ".

«Реализация основных мероприятий программы запланирована на осень 2017 года, – отметила Исмагилова. – По информации, полученной от Министерства финансов Татарстана, процент реализации программы по состоянию на 15 августа значительно выше, чем в прошлом году, – около 43 процентов".