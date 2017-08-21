До конца года в РТ на развитие татарского языка потратят свыше 135 млн рублей

В Татарстане во второй половине 2017 года на поддержку государственных языков Татарстана, а именно, татарского, должны будут потратить около 135 млн рублей. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказала начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Гульназ Исмагилова, сообщает "Татар-информ".
«Реализация основных мероприятий программы запланирована на осень 2017 года, – отметила Исмагилова. – По информации, полученной от Министерства финансов Татарстана, процент реализации программы по состоянию на 15 августа значительно выше, чем в прошлом году, – около 43 процентов".
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Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...