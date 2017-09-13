Добровольность изучения татарского языка в школах проверят «федералы»

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13 сентября в 16:23
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу

В столице Татарстана пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.

13 сентября в 15:49
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников

Руководство бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» вложило в реализацию проекта более 40 млн евро.

13 сентября в 15:11
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

Плановую проверку провели сотрудники Росздравнадзора. Нарушений специалисты не обнаружили.

13 сентября в 15:00
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.

13 сентября в 14:26
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

Набережночелнинский государственный театр кукол стал обладателем очередного гранта Союза театральных деятелей РТ.

13 сентября в 13:07
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей

Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.

13 сентября в 12:28
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

Инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Тоннель».

13 сентября в 11:13
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Арбитражный суд РТ признал законным отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в аренду компании.

13 сентября в 10:25
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат.

13 сентября в 10:23
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема

В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
13 сентября 2017г. 21:43

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в 09:34
Рубрика: Вечерка On-Line

Добровольность изучения татарского языка в школах проверят «федералы»

Добровольность изучения татарского языка в школах проверят «федералы»

В октябре в Татарстан приедет рабочая группа из управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ, которая проверит добровольность изучения татарского языка в школах республики. Об этом начальник управления ведомства сообщил одной из родительниц, Рае Демидовой, которая написала жалобу Президенту России на принудительные уроки национального языка. Напомним, Владимир Путин дал поручения ряду ведомств и должностным лицам (включая Президента РТ Рустама Минниханова), которые должны до конца 2017 года проверить и доложить главе государства, соблюдается ли в национальных республиках принцип добровольности изучения неродного языка. В ответ на это родители татарстанских школьников написали уже порядка 400 заявлений на отказ от уроков татарского. Школы же пока официального ответа не дали ни на одно, а ученики продолжают посещать занятия по национальному языку. 

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Комментарии:


. 13.09.2017 10:09

Раз выпускники школ сдают единые (для всей России) государственные экзамены, значит, и учиться все во всех школах России должны по единым программам.

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. 13.09.2017 14:24

Все таки справедливость восторжествовала, а то живем как в отдельном государстве  что хотят то и творят как можно заставлять изучать язык который не является тебе родным......но и тут чиновники твердолобые  в наглую стоят на своем,  хватит беспредела  делайте отдельные школы и обучайте на татарском языке  проблема  тогда исчезнет, но вот кто в эти школы поведет своих детей  это вопрос.

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. 13.09.2017 14:29

Какие могут быть заявление на отказ от изучения языка.......нас никто не спрашивал и не писали заявление не изучение татарского, значит никакого заявления на  отказ не должны писать прекратите дурить людей  !!!

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. 13.09.2017 16:16

“...08 сентября 2017 в 08:05

Рубрика: Вечерка On-Line

Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...”
Так что...
Зря, наверное, ждём, что татарский язык будет добровольным...
.....  закон не писан,
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так...

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