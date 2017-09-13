В октябре в Татарстан приедет рабочая группа из управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ, которая проверит добровольность изучения татарского языка в школах республики. Об этом начальник управления ведомства сообщил одной из родительниц, Рае Демидовой, которая написала жалобу Президенту России на принудительные уроки национального языка. Напомним, Владимир Путин дал поручения ряду ведомств и должностным лицам (включая Президента РТ Рустама Минниханова), которые должны до конца 2017 года проверить и доложить главе государства, соблюдается ли в национальных республиках принцип добровольности изучения неродного языка. В ответ на это родители татарстанских школьников написали уже порядка 400 заявлений на отказ от уроков татарского. Школы же пока официального ответа не дали ни на одно, а ученики продолжают посещать занятия по национальному языку.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Добровольность изучения татарского языка в школах проверят «федералы»
Комментарии:
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. 13.09.2017 10:09
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Раз выпускники школ сдают единые (для всей России) государственные экзамены, значит, и учиться все во всех школах России должны по единым программам.Ответить
-
. 13.09.2017 14:24
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Все таки справедливость восторжествовала, а то живем как в отдельном государстве что хотят то и творят как можно заставлять изучать язык который не является тебе родным......но и тут чиновники твердолобые в наглую стоят на своем, хватит беспредела делайте отдельные школы и обучайте на татарском языке проблема тогда исчезнет, но вот кто в эти школы поведет своих детей это вопрос.Ответить
-
. 13.09.2017 14:29
-
Какие могут быть заявление на отказ от изучения языка.......нас никто не спрашивал и не писали заявление не изучение татарского, значит никакого заявления на отказ не должны писать прекратите дурить людей !!!Ответить
-
. 13.09.2017 16:16
-
“...08 сентября 2017 в 08:05
Рубрика: Вечерка On-Line
Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...”Ответить
Так что...
Зря, наверное, ждём, что татарский язык будет добровольным...
..... закон не писан,
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так...
Комментарии посетителей
“...08 сентября 2017 в 08:05 Рубрика: Вечерка On-Line Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...” Так...
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обернул чехол для карты фольгой. проверил - не считывается даже впритык
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?