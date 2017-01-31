Доцент КФУ в Челнах попался на взятке

Преподаватель филиала Казанского федерального университета, как удалось установить полицейским за сдачу экзаменов периодически брал со студентов вознаграждение, пишет KZNLIVE.

- 26 января в 10:30 утра в кабинете №431 института при получении взятки в виде денежного вознаграждения в размере 32 тысяч рублей от студента за сдачу экзамена по дисциплине «Управление рисками» задержан доцент кафедры экономики предприятий и организаций 44-летний Геннадий Карнач, рассказал источник в правоохранительных органах.

Следственным комитетом по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье – «Получение взятки должностным лицом». В отношении преподавателе избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.