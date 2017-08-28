Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - Лиза, опубликовала в своём Instagram очередной пост, в котором обвинила министерство экономики Республики Татарстан в воровстве идеи ее друга Артура, пишет портал "Челны24". По словам девушки, Артур придумал базу данных, которая бы содержала резюме студентов и включала в себя их специализацию и стаж. По задумке молодого человека, это бы облегчило получение студентами опыта работы. Парень представил свой проект на одной из секций летнего кампуса президентской академии. Проект заинтересовал министра экономики Татарстана, пишет Лиза. Артура попросили доработать проект и сделать презентацию. После успешной сдачи проекта молодому человеку предоставили договор, в котором он не был указан в качестве автора. На вопрос «Что я с этого получу?», парню ответили «Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию», пишет Лиза.