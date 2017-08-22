Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке

Екатерина Рождественская — известный фотограф, журналист, а с некоторых пор и писатель в выходные опубликовала на своей странице в Facebookпост, в котором попросила подсказать ей, как правильно ругаться на татарском языке.
«Очень нужно несколько ругательств на татарском! Знаю только «шайтан!». Накидайте, пожалуйста, еще парочку, а?» - написала она.
Подписчики живо отреагировали, предложив многочисленные варианты, но Екатерина уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.
На вопрос, зачем это нужно, Рождественская ответила, что пишет новый роман, в котором один из героев - татарин, работающий дворником. Ему по долгу службы необходимо иногда ругаться, пишет "Вечерняя Казань".
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