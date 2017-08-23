Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией, срок действия которого истек 11 августа текущего года, не будет.
Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы президента РФ Сергей Кириенко, находясь в Крыму.
- Все уже определено, соглашение истекло. Есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль и практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство, - цитирует «Интерфакс» слова Кириенко.
Так, по его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство.
- Как антикризисная мера 90-х годов, договоры имели серьёзное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль. Но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу, - отметил он.
Напомним, документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял 10 лет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по поводу договора будет озвучена тогда, когда Путин посчитает нужным.
- Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.
Комментарии посетителей
Маразм крепчает. Убийцу преднамеренного наказали мягче, чем врача, убившего случайно. Только у нас такое...
Рейтинг - фуфло. Никчемная система галочек и палочек для исполкома. В гимназиях/лицеях 1. Фильтруют детей при...
В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
No Comment!
в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
Статья 11.1. КоАП РТ Безбилетный проезд на пассажирском городском и пригородном автомобильном транспорте и...
Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....