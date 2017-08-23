Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией, срок действия которого истек 11 августа текущего года, не будет.

Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы президента РФ Сергей Кириенко, находясь в Крыму.

- Все уже определено, соглашение истекло. Есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль и практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство, - цитирует «Интерфакс» слова Кириенко.

Так, по его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство.

- Как антикризисная мера 90-х годов, договоры имели серьёзное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль. Но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу, - отметил он.

Напомним, документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по поводу договора будет озвучена тогда, когда Путин посчитает нужным.

- Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.