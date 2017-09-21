Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский

Предприятие ЗАО "Трест Камдорстрой" обновило верхний слой асфальтового покрытия по проспекту Московский на пересечении с проспектом Автозаводский, передает пресс-служба исполкома города.
Этот участок автомобильной дороги в общий проект реконструкции проспекта Московский и ул. Нариманова не вошел. Дорога капитально ремонтировалась в 2011 году в рамках ремонтных работ проспекта Автозаводский. Но в последнее время здесь появилась колейность.
Благодаря поддержке руководства Татарстана в этом году выделены финансовые средства на восстановление верхнего слоя асфальтового покрытия на этом участке. Дорожники обновили полотно на перекрёстке Московский-Автозаводский.
Комментарии посетителей
Спорное утверждение - вижу в нем подмену понятий. На самом деле бухгалтерская профессия не отмирает, а...
Ну-ну. У узбеков, азербайджанцев и турков язык заметно отличается. Более-менее казахов ещё можно понять, и то...
Так в том то и дело,что его изучают,мучаются,пытаются и родители и дети,но несмотря на уйму потраченного...
Сколько терминологической путаницы в этом вопросе... И в первую очередь в том, что понимают под “родным...
Прочитайте, пожалуйста, не сочтите за труд мой комментарий выше (Не берите греха на душу! 18.09.2017 20:11). Вот лично...
А мне кажется, все комментарии за этих двух “несчастных бабушек”, это и есть сами бабушки, надо же себя...
Почему же сложно представить - очень даже легко, профессору нужны доводы, а авторитарному стилю руководства,...
Сложно представить, что КФУ вдруг стали не нужны профессора: крепкие профессионалы, энергичные,...
а на трассе М-7 в сидоровке напротив эссена на развороте у светофора (расширяют) долго молодой рабочий в...
тучна язасың! яхшы укытканнарны куарга кирәк, канешна! наданырак укытучыларны калдырырга! иканамика кем...
На этой кафедре постоянно какая то дешевая грызня идёт. До этого Кузнецов с Пуряевым постоянно что то делили....
Когда КФУ существовал здесь сам по себе, дети людей, имевших деньги, поступали туда. Потому что в ИНЭКА (КамПИ)...
Или Лингвист и есть пресловутая барыня? :))) Больше нечего сказать, вот и делает работу над ошибками :)))
Лингвист, успокойтесь уж! По существу вопроса пишите, а не умничайте тут. Идите в школу и там ищите ошибки!
Вот суд и проверил:)))
Барыней с наколками не бывает...
5 ошибок
Учите русский язык
Вопрос- кто из коллектива заступился за Ермакову?
Муж у Ваславской - олигарх, сама она используя свое положение, напрямую влияет на решения принимаемые...