Дорожники отремонтировали пересечение проспектов Московский и Автозаводский

Предприятие ЗАО "Трест Камдорстрой" обновило верхний слой асфальтового покрытия по проспекту Московский на пересечении с проспектом Автозаводский, передает пресс-служба исполкома города.

Этот участок автомобильной дороги в общий проект реконструкции проспекта Московский и ул. Нариманова не вошел. Дорога капитально ремонтировалась в 2011 году в рамках ремонтных работ проспекта Автозаводский. Но в последнее время здесь появилась колейность.

Благодаря поддержке руководства Татарстана в этом году выделены финансовые средства на восстановление верхнего слоя асфальтового покрытия на этом участке. Дорожники обновили полотно на перекрёстке Московский-Автозаводский.