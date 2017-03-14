Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа

С 7 марта предприятием автомобильных дорог ведется работа по ликвидации аварийной ямочности на автодорогах города. На сегодняшний день ремонт выполнен на площади более 200 квадратных метров.
"С 1 мая планируется запустить асфальтовый завод и дорожные службы начнут основные ремонтные работы", - цитирует начальника отдела транспорта Руслана Ибрагимова пресс-служба исполкома Челнов.
В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки. Технология выполнения ямочного ремонта не новая: используется высокобитумный асфальт. Работа ведется в трех районах города.
«Материала для выполнения ремонта на предприятии достаточно, работа ведется в две смены, – сообщил Дмитрий Одегов, начальник участка МУП «ПАД». – В день бывает несколько адресов. Сегодня мы работаем на Индустриальном проезде, вечером – на Хади Такташа».
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