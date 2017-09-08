Дорожники в Челнах завершают ремонт улицы Промышленной

Дорожники завершают ремонтные работы на улице Промышленная. Выполнение составляет 95%, передает пресс-служба исполкома города. На сегодняшний день уже уложен верхний слой асфальта на площади 116 тыс. кв.м, установлены бортовые камни длиной 11993 пог.м.

В настоящее время ведутся работы по обустройству примыканий и съездов, отсыпка асфальтобетонной крошкой обочин дороги, установка металлических барьерных ограждений, дорожных знаков и благоустройство.

Кроме того, помимо ремонта дороги параллельно ведётся капитальный ремонт 3-х путепроводов, расположенных по ул. Промышленная. Уже отремонтировано 2 путепровода, третий - на стадии завершения. В ближайшее время МУП «Горсвет» приступит к обустройству наружного освещения.

На эти работы из республиканского бюджета были выделены финансовые средства в размере 260 млн. рублей.