Дорожное хозяйство Челнов вошло в Топ-5 по России

Финансовый университет при Правительстве РФ провел замер потребительских оценок состояния дорожного хозяйства в крупных и средних городах России http://www.fa.ru/News/2017-10-24-dorogi.aspx.

Анализ проводился в каждом из городов на основании данных социологических опросов. Было опрошено не менее 600 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей население города.

Исследование показало, что сегодня 58% жителей крупных и средних российских городов оценивают состояние дорожного хозяйства там, где они живут, как хорошее или скорее хорошее.

Набережные Челны, по итогам опроса, попал в пятерку городов, в котором дорожное хозяйство оценивается как лучшее. В числе лидеров также Грозный, Тюмень, Казань и Ижевск.