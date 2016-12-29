Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.

Эта зима щедрая на снегопады. Сегодняшняя ночь в Набережных Челнах не стала исключением. Дорожники бросили все силы для ликвидации последствий снегопада.

Дорожного коллапса пока удается избежать. Но уборке улиц и главных проспектов мешают припаркованные машины. Проблема зачастую возникает при уборке местных проездов. Многие автолюбители игнорируют таблички, предупреждающие о предстоящей уборке. Именно поэтому в эту зиму и было решено работать в тандеме с председателями ТОС.

В Набережных Челнах на местных проездах снег будут убирать строго по графику в две смены - с 8:00 до 17:30 и с 19:00 до 6:00. Дорожники просят в указанное время убрать припаркованные автомобили.

При обнаружении машин, мешающих очистке снега, владельцев попросят их переставить. В случае, если водителя не найдут, автомобиль будут вынуждены эвакуировать, сообщает Эфир-24.