ДТП в Челнах: двух водителей и пассажира госпитализировали с травмами

ДТП произошло накануне, в 20:27, на пересечении улицы Татарстан и проспекта Сююмбике.

Как сообщили "Вечерке" в отделе пропаганды ГИБДД города, по предварительным данным, 21-летний водитель за рулем "ВАЗ 21112" выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с "Рено Сандера", под управлением 35-летнего мужчины.

В результате, водитель "двенадцатой" получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица и рваную рану уха. Водитель "Рено" получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лба.

У пассажирки иномарки, 40-летней женщины, диагностировали рваную рану височной области, закрытый перелом плеча и ушиб грудной клетки.

Все пострадавшие были доставлены в БСМП.