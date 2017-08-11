ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

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11 августа в 16:25
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.

11 августа в 16:12
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

11 августа в 15:55
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

Парализованный супруг смог на руках доползти до двери и позвать на помощь соседку.

11 августа в 15:52
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

Всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручили памятные поздравления с символом города.

11 августа в 14:13
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы

После механической очистки трубопровода будет произведена его промывка специальной промывочной машиной.

11 августа в 13:45
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев

Некоторым было назначено оперативное лечение в Детской республиканской клинической больнице.

11 августа в 13:04
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана

Личный прием граждан провел руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Павел Николаев.
11 августа в 11:13
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни

При несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь.

11 августа в 10:38
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о больных детях и переполненной республиканской инфекционной больнице.

11 августа в 09:37
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

Пострадавший в происшествии пожилой пассажир иномарки находится в тяжелом состоянии.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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11 августа 2017г. 21:01

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в 09:37
Рубрика: Вечерка On-Line

ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

ДТП произошло накануне, в 16:00 на первой автодороге. 21-летний водитель автомобиля «Chery», двигаясь по Казанскому тракту в сторону Сармановского, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль ГАЗ 3302, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

В результате происшествия 75-летний пассажир иномарки получил закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением. Пенсионер находится в тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в Набережных Челнах зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

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