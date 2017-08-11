ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

ДТП произошло накануне, в 16:00 на первой автодороге. 21-летний водитель автомобиля «Chery», двигаясь по Казанскому тракту в сторону Сармановского, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль ГАЗ 3302, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

В результате происшествия 75-летний пассажир иномарки получил закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением. Пенсионер находится в тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в Набережных Челнах зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.