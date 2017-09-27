ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

Духовное управление мусульман РТ проведет инспекционную проверку мечетей во всех мухтасибатах республики. Как сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов, будет проверяться соответствие юридической регистрации приходов законодательным нормам РФ, передает пресс-служба ДУМ. По словам Джалялетдинова, особое внимание будут уделено кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе. ДУМ РТ также возьмет под особый контроль процесс регистрации старых и новых мечетей в республике, пишет «БИЗНЕС Online».
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Правдомер
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Олег МатвейчевПолитолог
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07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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