Вход | Регистрация
Курсы валют (28.09.2017):
$57.5186-0.1341 68.0215-1.0522
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Малооблачно Пасмурно
+4° +6° +6°
Ночь
28 сентября		 Утро
28 сентября		 День
28 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 сентября в 14:04
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе М7 в Мамадышском районе. На момент возгорания в салоне находилось 15 человек.

27 сентября в 13:47
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины

Пользователи соцсети, где автолюбитель выложил “письмо” счастья”, предлагают ему прислать в ГИБДД тень от денежных купюр.

27 сентября в 13:25
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию

Экскурсионно-развлекательная программа для болельщиков будет стоить от 2,5 до 9 тыс. рублей.

27 сентября в 12:56
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель

39-летний водитель «Лады» 9-й модели превысил скорость и опрокинулся в кювет.

27 сентября в 12:32
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь

Победителей конкурса наградят билетом на концерт российского певца Стаса Михайлова.

27 сентября в 11:25
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

Особое внимание будут уделено кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе.

27 сентября в 10:13
Россияне боятся роста цен и войны
Россияне боятся роста цен и войны

Семейных конфликтов и проблем жители страны традиционно опасаются меньше всего.

27 сентября в 10:00
В Челнах открылась новая типография мирового уровня
В Челнах открылась новая типография мирового уровня

Торжественное открытие полиграфической компании Stampa состоялось на прошлой неделе.

27 сентября в 08:38
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»

Следственное управление СКР по РТ сообщило о новом эпизоде в незаконной деятельности руководителя Департамента ЖКХ Олега Анисимова.
27 сентября в 08:13
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Необычный дизайн здания был представлен архитектором в мэрии города.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 45

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
28 сентября 2017г. 06:41

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:25
Рубрика: Вечерка On-Line

ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

Духовное управление мусульман РТ проведет инспекционную проверку мечетей во всех мухтасибатах республики. Как сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов, будет проверяться соответствие юридической регистрации приходов законодательным нормам РФ, передает пресс-служба ДУМ. По словам Джалялетдинова, особое внимание будут уделено кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе. ДУМ РТ также возьмет под особый контроль процесс регистрации старых и новых мечетей в республике, пишет «БИЗНЕС Online». 

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru