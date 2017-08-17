Два пожара случилось за ночь в Челнах

Первый вызов о том, что в доме 18/46 поселка ЗЯБ на 3 этаже горит двухкомнатная квартира в службу спасения поступил сегодня, в 00:04.

По прибытии пожарного подразделения жильцы подъезда уже выбежали на улицу. Однако, 45-летняя хозяйка квартиры рассказала спасателям, что в подъезде все еще находится ее муж. 49-летний мужчина находился на лестничной площадке в зоне задымления. Пожарные вывели его на свежий воздух. Как оказалось, в квартире обгорела кухонная гарнитура на площади 6 кв.м.

Второй вызов поступил в 3:18 уже из Нового города. Здесь в доме 25/15Н также загорелась кухня. Помощь спасателей понадобилась 46-летней челнинке, которая еще до прибытия пожарного подразделения она самостоятельно справилась с огнем, залив очаг тремя ведрами воды. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, получила резаную рану правой стопу и была доставлена в травматологическое отделение БСМП.

Стоит отметить, что в обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.