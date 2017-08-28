Двум челнинским школам - гимназии N26 и лицею N78 дадут по миллиону рублей. Такое поощрение учебные заведения получат за первые места в рейтинге образовательных учреждений города. Как стало известно на "деловом понедельнике", деньги эти педагоги поделят между собой.
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Сегодня в новостях:
|28 августа в 11:33
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”
На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки, МВД и МЧС
|28 августа в 11:03
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве
По словам Лизы, чиновники украли идею ее друга, который придумал базу данных студентов, содержащую из резюме, специализацию и стаж.
|28 августа в 10:58
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры
Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.
|28 августа в 10:54
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане
Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.
|28 августа в 10:26
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»
Челнинский велогонщик держится в десятке лучших общего зачета, отставание от лидирующего Кристофера Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд.
|28 августа в 08:43
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина
В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
|28 августа в 08:28
Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая
В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова.
|28 августа в 08:22
В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству
Чтобы принять участие в мероприятии, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62.
|28 августа в 08:21
Двум школам в Челнах дадут по миллиону рублей
Материальное поощрение за высокие места в рейтинге педагоги разделят между собой.
|28 августа в 08:12
Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Как заявили в Минздраве, крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Сейчас пол-литра водки в России можно купить минимум за 205 рублей.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
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