Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли Дакар-2017

По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета. Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).

Другие российские экипажи, участвующие в Дакаре, продолжают свое выступление. Мотоциклисты Александр Иванютин (№60), Анастасия Нифонтова (№59), квадроциклист Сергей Карякин (№254) и участник в категории авто Сергей Шихотаров (№380) сегодня благополучно финишировали.

Победителя первого этапа гонки в классе UTV и долго лидировавшего во время второго этапа Равиля Маганова (№378, Polaris) вчера, к сожалению, постигла неудача: поломка КПП и редуктора. До бивуака экипаж добрался на буксире. Всю ночь багги ремонтировали механики, но, к счастью, работы к утру удалось завершить. Стартовать пришлось позднее запланированного времени и поэтому к полуночи по местному времени экипаж Маганова был еще на трассе. Дакар - всегда вызов для новичков. А упорство и настойчивость Равиля достойно уважения, передает пресс-служба команды.