Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)

Сегодня в Мамадышском районе Татарстана на трассе М7 около восьми утра на ходу загорелся пассажирский автобус «ПАЗ», сообщает пресс-служба МЧС РТ. На момент возгорания в салоне находилось 15 человек.

Водитель своевременно остановил автобус и пассажиры успели покинуть загоревшееся авто. Никто не пострадал. Люди просто стояли и смотрели как горит автобус, шокированные происходящим. Известно, что автобус двигался из Казани в Челны.

На место происшествия прибыли 3 пожарные машины и 8 сотрудников МЧС, которые быстро справились с огнем. По предварительной версии, причиной возгорания стал неисправный двигатель, пишет, «БИЗНЕС Online».