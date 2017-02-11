«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней

Роскомнадзор предупредил радиостанцию «Эхо Москвы» о возможном закрытии. Это может произойти через пять дней, сообщает издание Life.

В направленном в ЗАО «Эхо Москвы» письме указывается, что владельцы радиостанции нарушили закон «О средствах массовой информации». У одного из акционеров доля иностранного капитала составляет 19,92 процента, что противоречит требованиям законодательства.

Речь идет об американской компании EM-Holding. Ранее главный редактор «ЭМ» Алексей Венедиктов заявлял в эфире телеканала «Дождь», что она уменьшила свою долю в уставном капитале с 34 процентов до 19,92 – чтобы избежать ограничения на владение в 20 процентов, предусмотренного законом.

В Роскомнадзоре считают, что одним из вариантом может стать перерегистрация ЗАО на нового учредителя, структура которого не нарушает закона.

RNS передает, что Венедиктов подтвердил получение письма Роскомнадзора. «Наши юристы работают над ним», – сказал он.