Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

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Накануне, неустановленный водитель наехал на 89-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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C 18 января по 15 февраля в Историко-краеведческом музее пройдет международная фотовыставка, где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов.

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Стала известна окончательная причина крушения Ту-154 над Черным морем

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11 января в 11:58
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А вот еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы.

11 января в 10:48
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Согласно данным очевидцев этого ДТП, на машине были номера Ярославской области.

11 января в 10:30
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В центре компенсационных выплат Челнов изменился график работы

Количество часов приема сократилось для того, чтобы специалисты успели обрабатывать электронные заявки.

10 января в 17:18
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В Челнах собирают добровольцев на поиски пропавшего инвалида-эпилептика

Всех желающих помочь координаторы ждут в торговом центре “Омега”.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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11 января 2017г. 16:25

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в 11:03
Рубрика: Вечерка On-Line

Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

Экипажи «КАМАЗ-мастера» выходят в лидеры грузового зачета «Дакара»

Аргентинская Сальта встретила  участников ралли-марафона дождем. Непогода преследует “Дакар”. При этом участники не готовы прощать это организаторам гонки – мол знали же, что сезон дождей в это время в этих краях. Одновременно хвалят спортивного директора Марка Кому за то, что в отсутствии таких “песчаных” и “пустынных” стран как Чили и Перу с их Атакамой он смог разработать довольно ранообразный и непростой маршрут и в какой-то степени реабилитироваться за пресные и скучные прямики прошлых лет сделанные в стиле чемпионата по классическому ралли, сообщает пресс-центр нашей команды.

Спортивные экипажи, возможно, еще больше бы оценили старания пятикратного победителя ралли “Дакар” если бы проложенные им треки были бы сухими и от них ежедневно не приходилось отрезать солидные куски из-за непрекращающихся дождей.  Как например, это случилось сегодня на спецучастке Уюни – Сальта для грузового зачета ралли. Вместо 492 километров второй части начавшегося вчера марафонского этапа экипажам оставили только 171, отрезав аргентинскую часть сегодняшней трассы. Тем не менее, экипажи “КАМАЗ-мастера” не упустили возможности подправить свое положение в генеральной классификации.

Напомним, вчера согласно правилам марафонского этапа на бивуаке в Уюни все спортивные экипажи остались без помощи команд Ассистанс. Механики команд и грузовики сопровождения были отправлены после дня отдыха в Ла Пасе в аргентинскую Сальту и в случае поломок “боевые” экипажи могли рассчитывать только на свои силы.

Голландец Мартин Ван Ден Бринк был сегодня первым. Напомним, его капотный Renault Sherpa  подвел его уже на третьем этапе Дакар. Потеря 13 часов из-за проблем двигателем сразу отбросила его в самый конец таблицы результатов грузового зачета. Тем не менее, честолюбивый голландец решил использовать оставшиеся этапы для тренировки и тестирования машины и, как видим, даже пополнил свою копилку побед на этапах Дакара. Аргентинец Федерико Виллагра (Iveco) сегодня второй, уступив лидеру всего 17 секунд. Третья позиция за экипажем Э. Николаев-Е. Яковлев-В. Рыбаков (+00:00:42), четвертая – за экипажем Д. Сотников, Р. Ахмадеев, И. Леонов (+00:02:42).

Жерар Де Рой (Iveco)  потерял около 7 минут на замене колеса по пути к контрольной точке  WP3.  Наши экипажи проблем с колесами, к счастью, не имели.  В этом году “КАМАЗ-мастер” пробует шины Continental. И они довозят экипажи до финиша. К примеру, сегодня Эдуард Николаев остановился на точке сервиса на маршруте ассистанс после финиша спецучастка. После горного участка сильно нагрелись тормоза и они в свою очередь нагрели шины. Как только машина остановилась - раздался мощный взрыв! Взорвалось заднее правое колесо.

То, что шин хватило до финиша и экипаж не потерял время на замену на спецучастке хороший плюс в актив шинного партнера команды.

Таким образом, новый этап вывел два камазовских экипажа на первое и второе место в генеральной классификации грузового зачета по итогам восьми этапов. Тем не менее, отставание ближайшего к россиянам конкурента – Жерара Де Роя – минимальное. Какие-то 2 минуты 20 секунд.

Не очень хорошо в этой ситуации, что еще два российских «КАМАЗа» уже вряд ли как-то могут вмешаться в борьбу за места в верхних строчках таблицы. Коварный выход из одного из многочисленных русел стал причиной застревания автомобиля Айрата Мардеева. Машина попросту провалилась в мягкий, рыхлый и мокрый песок. В этом месте сегодня «сидело» много авто и грузовиков, в том числе и Ханс Стейси (MAN).

Экипаж Антона Шибалова выполняющего функции быстрой технички, остановился вытаскивать машину сокомандника. Порвали все буксирные фалы, с большим трудом вытащили грузовик, но потеряли много времени. Во время этой непростой операции в очередной раз порвался фал и прилетел в заднюю часть грузовика Антона и разбил аккумуляторы.  Доезжать до финиша пришлось уже на одном генераторе.

На момент отсылки пресс-релиза получить комментарии из первых уст не удалось. К вечеру 10 января Дакар оказался разбросан на части. Часть участников и ассистанс застряла на пути к Сальте в пробке случившейся из-за оползня смывшего дорогу. Тех, кто успел проскочить это место и тех, кто доезжал до Сальты по объездным трассам организаторы собирали на спешно организованном новом бивуаке за 40 километров до города. Основная же часть организаторов и журналистов прилетевшая из Уюни самолетом расположилась на изначально запланированном бивуке в самой Сальте.

Логистика команды “КАМАЗ-мастер” осложнялась тем фактом, что на автомобиле технической помощи Фидана Садыкова 9 января на серпантинных выездах из Ла Паса вышел из строя двигатель и ее буксировал на сцепке грузовик Вячеслава Ерхонина. 10-го января силами механиков команды машину удалось отремонтировать и она едет в Сальту своим ходом.

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