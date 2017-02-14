Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Бывший директор Россельхозбанка в Татарстане Раис Хамзин осужден за злоупотребление полномочиями — став главой филиала банка в республике, он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что еще в декабре прошлого года Вахитовский райсуд Казани приговорил Хамзина к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по ст. 201 УК РФ. Как указано в приговоре, Хамзин с 2007 по 2013 годы, возглавляя филиал банка в РТ, действовал в интересах своей супруги и сына — акционеров ОАО «Республиканский оптовый продовольственный рынок (РОПР)» и ЗАО «Татагроэксим». Так, банк предоставил фирмам кредиты в размере 90 млн. рублей, которые впоследствии банку не были возвращены.
Представители банка обратились в суд, оценив ущерб в 136,5 млн. рублей. По решению суда РОПР был признан банкротом в 2013 году, Татагроэксим — годом позже. В декабре 2015 года в отношении Хамзина возбудили уголовное дело. В приговоре отмечалось, что Хамзин лично отзывал данные производства, либо давал поручения сотрудникам банка, а также незаконно снял от обременения заложенное имущество предприятий.
Райсуд назначил Хамзину два года и пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но сразу после этого Хамзин был освобожден от наказания по амнистии. Не согласившись с таким приговором, Россельхозбанк подал жалобу в ВС РТ, однако он определил оставить решение райсуда без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии посетителей
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса,...
Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
Если КамАЗ перейдет в этом году на однодневку, то прибыли станет еще больше. PS: а кабины то какие современные,...
В Татарстане посадили инвалидов, напавших на бандита-сироту - вот такие новости нужны в нашем динамичном...
яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...