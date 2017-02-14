Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Бывший директор Россельхозбанка в Татарстане Раис Хамзин осужден за злоупотребление полномочиями — став главой филиала банка в республике, он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что еще в декабре прошлого года Вахитовский райсуд Казани приговорил Хамзина к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по ст. 201 УК РФ. Как указано в приговоре, Хамзин с 2007 по 2013 годы, возглавляя филиал банка в РТ, действовал в интересах своей супруги и сына — акционеров ОАО «Республиканский оптовый продовольственный рынок (РОПР)» и ЗАО «Татагроэксим». Так, банк предоставил фирмам кредиты в размере 90 млн. рублей, которые впоследствии банку не были возвращены.

Представители банка обратились в суд, оценив ущерб в 136,5 млн. рублей. По решению суда РОПР был признан банкротом в 2013 году, Татагроэксим — годом позже. В декабре 2015 года в отношении Хамзина возбудили уголовное дело. В приговоре отмечалось, что Хамзин лично отзывал данные производства, либо давал поручения сотрудникам банка, а также незаконно снял от обременения заложенное имущество предприятий.

Райсуд назначил Хамзину два года и пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но сразу после этого Хамзин был освобожден от наказания по амнистии. Не согласившись с таким приговором, Россельхозбанк подал жалобу в ВС РТ, однако он определил оставить решение райсуда без изменения. Приговор вступил в законную силу.