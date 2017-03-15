Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин содержится в обычной маломестной камере для некурящих в СИЗО, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ. Представитель ведомства уточнил, что следственно-арестованный Роберт Мусин предписанный режим соблюдает.

«Никаких претензий к нему со стороны администрации изолятора нет. Впрочем, и от него не поступало жалоб», — добавил собеседник ИА «Татар-информ».

Напомним, что накануне Верховный суд РТ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Роберта Мусина, просившего изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.