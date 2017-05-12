Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии

Экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус получила 9 лет колонии по делу о растрате около 114 млрд. рублей кредитной организации. Решение сегодня вынес Хамовнический суд Москвы.

Ее заместитель, Екатерина Глушакова, получила 4 года колонии общего режима, передает «Интерфакс».

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовымв 2009 году в Москве создала организованную группу в целях систематического хищения денежных средств банка. В группе также участвовали Глушакова и ряд неустановленных следствием лиц. Так, до декабря 2015 года сообщники похитили около 114 млрд. рублей.

Минувшим летом сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о мошенничестве, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. В рамках расследования дела было установлено, что многие топ-менеджеры Внешпромбанка, включая Беджамова и Маркус, практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами.



