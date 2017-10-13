Экс-главу «Татфондбанка» оставили под арестом

Приволжский районный суд Казани накануне оставил под арестом подозреваемого в мошенничестве бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает «Казанский репортер».

Суд согласился с ходатайством предварительного следствия, сочтя убедительными доводы о том, что на свободе Мусин может повлиять на ход следствия или скрыться от правосудия. 53-летний глава рухнувшего татарстанского банка находится в СИЗО с марта 2017 года и подозревается в мошенничестве на 50 с лишним млрд рублей.

Как уточняет издание, накануне суда пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка распространили в сети информацию о том, что 53-летнего Роберта Мусина могут отпустить под домашний арест.