Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»

Экс-мэр Архангельска, основатель корпорации развлечений «Big Funny», выступая в Казани объявил о том, что найдет мужа для популярных в интернете «казанских близняшек» Адели и Алины Фатхеевых. Девушки рассказали, что хотели бы найти мужа и переехать в Москву. Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».

Донской обещал, что найдет им богатого мужа из списка «Форбс». Бизнесмен рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», что реально готов это сделать, поскольку для него это «выгодно и прикольно».

Напомним, силиконовые фигуры девочек уже установлены в принадлежащем Донскому музее «Веришь или нет». Барышни прославились в сети, довольно откровенно снявшись в видеоролике Амирана Сардарова, который ведет канал «Дневник хача».