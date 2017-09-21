Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»

Экс-мэр Архангельска, основатель корпорации развлечений «Big Funny», выступая в Казани объявил о том, что найдет мужа для популярных в интернете «казанских близняшек» Адели и Алины Фатхеевых. Девушки рассказали, что хотели бы найти мужа и переехать в Москву. Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».
Донской обещал, что найдет им богатого мужа из списка «Форбс». Бизнесмен рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», что реально готов это сделать, поскольку для него это «выгодно и прикольно».
Напомним, силиконовые фигуры девочек уже установлены в принадлежащем Донскому музее «Веришь или нет». Барышни прославились в сети, довольно откровенно снявшись в видеоролике Амирана Сардарова, который ведет канал «Дневник хача».
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Я знаю этих двух умнейших Дам. Это прекрасные педагоги, одни из умнейших и порядочных докторов Вуза. Они...
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Вас молодой человек очень дурно воспитали ваши родители! Видимо и их воспитание было соответствующим. Дурно...
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Браво, Дамир !!! Я выбираю для своих детей математику и английский !!!
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Прочитайте, пожалуйста, не сочтите за труд мой комментарий выше (Не берите греха на душу! 18.09.2017 20:11). Вот лично...
А мне кажется, все комментарии за этих двух “несчастных бабушек”, это и есть сами бабушки, надо же себя...