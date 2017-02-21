Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию

Вступил в законную силу приговор бывшему руководителю банка, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба на сумму свыше 1,6 млрд. рублей
Ранее, Ново-Савиновский районный суд г. Казани признал экс-председателя правления акционерного коммерческого банка «БТА-Казань» 44-летнего Руслана Алимова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В суде установлено, что с декабря 2013 г. по апрель 2014 г. Алимов совершил умышленные противоправные действия, связанные с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, указывающие о его слабой компетенции в этой области. При этом действия были совершены им путем обмана и злоупотребления доверием. В результате банку был причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,6 млрд. рублей.
Кроме того, Алимовым были подписаны документы о снятии обременения с залогового имущества, что противоречило интересам банка. В результате противоправных действий подсудимого банку был причинен существенный вред, выразившийся в утере как залогового имущества, так и возможности взыскания долга по кредиту с реального должника- ООО «Маг-Строй».
Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Ранее следствием был наложен арест на 23 объекта недвижимости, отчужденные в результате незаконных сделок, а также имущество Алимова: 2 нежилых строения и 7 земельных участков – всего на общую сумму свыше 248 млн рублей.
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