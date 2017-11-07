Эксперты отмечают резкий рост числа протестных акций в России

Количество протестных акций в России по сравнению с началом года выросло почти на две трети, сообщает РБК со ссылкой на доклад центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Эксперты объясняют это кризисом и неадекватной реакций властей на митинги.

В первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 акции протеста, во втором — 378, а в третьем — уже 445. Эксперты ЦЭПРа отмечают, что в третьем квартале бо́льшая часть протестов (312) были социально-экономическими — в частности, это протесты дольщиков и митинги против роста тарифов. На втором месте оказались политические протесты (106), включая митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Больше всего протестных акций организовано в Москве, Ростовской, Свердловской и Новосибирской областях. По словам главы ЦЭПРа Николая Миронова, растет число протестов, связанных с социальной сферой, уровнем жизни и нарушением трудовых прав. «Главная причина — экономический кризис», — сказал он.

Авторы исследования отмечают, что региональные власти реагировать на подобные ситуации не научились, поэтому обострение конфликта «по-прежнему остается едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих прав со стороны работников», говорится в докладе.

В целом трудовые и социально-экономические акции в России редко проходят под политическими лозунгами, резюмируют эксперты. Они также чаще всего остаются локальными. Рост числа митингов авторы исследования связывают с недостатком «дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов».