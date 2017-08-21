Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников президента Владимира Путина, который составил фонд «Петербургская политика».
Понятие «преемник» эксперты трактуют широко, не ограничиваясь только постом президента страны. В основу рейтинга легли такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них и частота встреч с Путиным. По мнению составителей, люди, вошедшие в топ-20, сформируют правящую элиту в 2018-2024 годах.
Получив 21 балл, рейтинг возглавил Дмитрий Медведев. Эксперты считают, что премьеру удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией. Собянин занял второе место 19 баллами; а на третьем оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов), который ранее был сотрудником службы безопасности Путина.
В первую пятерку также вошли министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, в рейтинге оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (13 место), председатель российского Центробанка Эльвира Нибиуллина (14 место) и глава ФБК Алексей Навальный (18 место).
Комментарии посетителей
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...