Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников президента Владимира Путина, который составил фонд «Петербургская политика».

Понятие «преемник» эксперты трактуют широко, не ограничиваясь только постом президента страны. В основу рейтинга легли такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них и частота встреч с Путиным. По мнению составителей, люди, вошедшие в топ-20, сформируют правящую элиту в 2018-2024 годах.

Получив 21 балл, рейтинг возглавил Дмитрий Медведев. Эксперты считают, что премьеру удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией. Собянин занял второе место 19 баллами; а на третьем оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов), который ранее был сотрудником службы безопасности Путина.

В первую пятерку также вошли министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, в рейтинге оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (13 место), председатель российского Центробанка Эльвира Нибиуллина (14 место) и глава ФБК Алексей Навальный (18 место).