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21 августа в 15:52
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами
В Челнах оплачивать проезд можно будет банковскими картами

Терминалы уже установлены в салоне нескольких автобусов маршрута №27.

21 августа в 14:16
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников
В Челнах началась “охота на зайцев”- безбилетников

Первые рейды показали - большое количество людей не оплачивают проезд или оплачивают его несвоевременно.

21 августа в 13:30
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов
22 миллиона потратят в Челнах на ремонт и ТО муниципальных автобусов

Сразу семь заявок на обслуживание маршрутных “Нефазов” и “Мерседесов” появилось на сайте госуслуг.

21 августа в 12:23
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска
Камазовцы вышли из корпоративного отпуска

Когогин планируем, что по итогам 2017 года продажи на российском рынке составят около 32 тысяч автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом.

21 августа в 12:01
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина
Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

  Премьеру Медведеву удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией.

21 августа в 11:39
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек
В Татарстане обрушилась стена дома, завалив двух человек

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили среди балок и кирпичей людей.

21 августа в 10:37
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду
В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.

21 августа в 10:27
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков
В Челнах пройдет конкурс на Кубок мэра среди водителей грузовиков

В программе для зрителей также запланировано перетягивание тягача «Iveco» с помощью каната.

21 августа в 09:48
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”
Депутат горсовета Челнов объявил фотоконкурс “Город забытый мэром”

Сергей Яковлев предлагает присылать ему фотографии с неудовлетворительной инфраструктурой и обещает приз за лучший снимок.

21 августа в 09:20
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?
1 сентября в челнинских магазинах продавать спиртное не будут?

С письмом к исполкому на имя руководителя Рината Абдуллина обратилось УВД города.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 32 от 17 августа, 2017г.
21 августа 2017г. 15:57

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в 12:01
Рубрика: Вечерка On-Line

Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

Эксперты считают Медведева и Собянина вероятными преемниками Путина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников президента Владимира Путина, который составил фонд «Петербургская политика».

Понятие «преемник» эксперты трактуют широко, не ограничиваясь только постом президента страны. В основу рейтинга легли такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них и частота встреч с Путиным.  По мнению составителей, люди, вошедшие в топ-20, сформируют правящую элиту в 2018-2024 годах.

Получив 21 балл, рейтинг возглавил Дмитрий Медведев. Эксперты считают, что премьеру удалось преодолеть «негативную рейтинговую динамику», связанную с расследованием, опубликованным весной Фондом борьбы с коррупцией. Собянин занял второе место 19 баллами; а на третьем оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов), который ранее был сотрудником службы безопасности Путина.

В первую пятерку также вошли министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, в рейтинге оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (13 место), председатель российского Центробанка Эльвира Нибиуллина (14 место) и глава ФБК Алексей Навальный (18 место).

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