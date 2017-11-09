Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

В школах Татарстана в связи с изменением учебной программы по требованию прокуратуры республики и Рособрнадзора около 220 учителей татарского языка попадают под сокращение. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, выступая перед депутатами Госсовета республики на сегодняшнем заседании.
— В школах республики началась вторая четверть. В связи с переводом татарского языка на факультативную основу меняется и нагрузка на учителей. Наша задача — не допустить сокращение педагогов в середине учебного года. Мы просили каждый муниципалитет, каждого директора внимательно отнестись к проблеме, провести индивидуальные беседы. Для учителей будет организована переподготовка, предложены другие вакансии, — отметил Фаттахов.
Министр также добавил, что, начиная со второй четверти, родителям школьников предоставляется право выбора изучения родного языка. 30% выбрали русский, остальные — татарский. Для выбравших русский высвободившиеся часы, которые ранее были заняты татарским, организованы уроки по риторике. Хотя, по словам чиновника, готовых программ и учебников по ней пока нет, сообщает ProKazan.ru.
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