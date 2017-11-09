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На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

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По данным волонтеров, живодерами оказались три маленькие девочки. В тот же вечер животное забрали волонтеры на передержку.

08 ноября в 13:47
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

Глава Минобрнауки РТ сообщил, что, начиная со второй четверти, родителям школьников предоставляется право выбора изучения родного языка. 30% выбрали русский, остальные — татарский.

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Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать про здоровье мужчин. Акция направлена на профилактику онкозаболеваний.
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В Челнах проведут мастер класс по скандинавской ходьбе для пожилых людей

Занятие состоится 9 ноября в 9.00 в Парке Победы (сбор возле скамеек «Бабочки»). При себе иметь палки для ходьбы, спортивную форму и хорошее настроение.
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В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя.

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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 13:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

В школах Татарстана в связи с изменением учебной программы по требованию прокуратуры республики и Рособрнадзора около 220 учителей татарского языка попадают под сокращение. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, выступая перед депутатами Госсовета республики на сегодняшнем заседании.

— В школах республики началась вторая четверть. В связи с переводом татарского языка на факультативную основу меняется и нагрузка на учителей. Наша задача — не допустить сокращение педагогов в середине учебного года. Мы просили каждый муниципалитет, каждого директора внимательно отнестись к проблеме, провести индивидуальные беседы. Для учителей будет организована переподготовка, предложены другие вакансии, — отметил Фаттахов. 

Министр также добавил, что, начиная со второй четверти, родителям школьников предоставляется право выбора изучения родного языка. 30% выбрали русский, остальные — татарский. Для выбравших русский высвободившиеся часы, которые ранее были заняты татарским, организованы уроки по риторике. Хотя, по словам чиновника, готовых программ и учебников по ней пока нет, сообщает ProKazan.ru.  

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Комментарии:

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08.11.2017 14:12

Стесняюсь  спросить :  а когда в 90 уроки русского языка и литературы сократили в школах, то куда преподавателей русского языка дели ???

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08.11.2017 16:25

Кто куда пошёл: кто на пенсию, кто на рынок торговать, кто уехал... кто как... но там ситуация была не такая резкая, не в середине учебного года сокращения произошли...  но и в данном случае ситуация не очень критичная: 220 - это ведь на весь Татарстан, а раскидайте по городам и сёлам, и кое-где получится по одному-два человека, в Челнах, думаю, речь идёт о 35-40

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08.11.2017 17:07

Ну...Тогда интернета не было, шумихи такой не было...
В летние каникулы сократили и всё.

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08.11.2017 18:21

“Я напишу отказ от татарского, потому что не хочу, чтобы мои дети разговаривали, как нынешний министр образования РТ Фаттахов”.

“Не надо пугать детей риторикой, другими надуманными Фаттаховым предметами, оценками, бесконечными рефератами и сочинениями, огроменными домашними заданиями, уговаривая детей вместо риторики ходить на уроки татарского!”

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08.11.2017 20:30

Чтобы не тратить время на пустые формальности, скажу сразу: я поддерживаю решение начальства Татарстана об обязательном изучении татарского языка в школе. Не для каждого ребенка, живущего в Татарстане, татарский язык родной. Не каждый ребенок, живущий в Татарстане, родился в этой республике. Но дети, тем не менее, живут здесь и учатся. Это вопрос элементарного уважения к той земле, на которой ты живешь. Уважения к республике, у которой есть и традиции замечательные, и история, и культура. У нас очень любят горевать о проблемах русскоязычного населения в других странах. Но проблемы эти начались, в том числе, и потому, что русскоязычное население с пренебрежением относилась к аборигенам, не хотело ни язык учить, ни историю, ни обычаи соблюдать. Не все, конечно! Но многие, к сожалению. А потом очень удивлялись, что местные их не любят. Татарстан – это не другая страна. Татарстан – это Россия. Именно поэтому на всей территории России все в обязательном порядке изучают русский язык и литературу. Но Россия – страна многонациональная. Россия – это сумма языков и культур. Этим наша страна и чудесна! Разве плохо знать больше не только о своем народе и своей культуре, но и про другие культуры и народы своей же страны! Неужели тем, кто живет в Татарстане просто напросто не любопытно? В конце концов, в школе учат физику, алгебру, биологию и кучу других предметов. И как-то не приходит в голову возмущаться по этому поводу, мол, почему это мы должны тут законы какого-то Ньютона учить, который жил в стране НАТО и ему яблоко на башку упало! То же самое и с национальными языками. Еще раз повторю – это вопрос элементарного уважения к титульной нации этой республики и земле, на которой ты живешь. Наверное, это правило должно действовать не везде. В некоторых национальных краях представителей титульного народа совсем немного и там даже преподавателей языка будет трудно найти в нужном количестве. Но историю и культуру края знать надо все равно. И ничего, кроме жлобства в этом скандале я не вижу.

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08.11.2017 20:53

На колу мочало - начинай сначала... Всё ваши аргументы давно обсуждены - обсуждались они в течение примерно 20-25 лет - и оспорены. Чтобы не тратить время на повторение того, что за эти 25 лет было сказано, просто проинформирую вас, что по результатам этих обсуждений, господин иногородний и инорегиональный, что в результате этих обсуждений изменяется учебный план в школах республики, согласно которому количество уроков татарского будет сокращено. И если уж при большом количество уроков дети не могли выучить татарский, то при меньше количестве тем более не выучат, а следовательно, нужно продолжить борьбу русскоязычных родителей за факультативное изучение татарского языка...

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.
08.11.2017 21:16

Как сказал Миннеханов как можго отказываться от изучения Государственного Татарского языка.Хочеться спроситьу Минеханова с каких пор Татарский стал Государственным языком.? Он никогда им не был и я надеюсь не будет.

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.
08.11.2017 21:49

Ну, как это не будет? Будет! Вот сегодня ночью Васильева и Путин быстренько переделают Конституцию России, федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, нашлёпают новые ФГОСы с татарским языком, который надо обязательно учить русским и всем русскоязычным, потому что без них, без русских, чувашей, марийцев, башкир и других нетатароязычных, сами татары ни за что не хотят учить свой родной татарский язык, и будет продолжение гос(непоймикакогогосударства)совета, где  татарские баи вынесут постановление о том, что государство Татарстан, расположенный на отдельном континенте (автор этого географического открытия - одна из учителей тат.языка), .........Тьфу! Столько бреда наслушались и начитались, сил на большее не осталось! Уже даже факультатива не хочется, не хочется даже радио “Кунел” слушать, уже даже при одной мысли о очпочмаках, чак-чаке и балеше тошнить начинает. Далеко зашли, как признался глава Татарстана. Слишком далеко зашли.

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.
08.11.2017 21:57

Ну вы тоже далеко зашли... Надо всё-таки отделять котлеты от мух... Чакчак (и прочие блюда татарской кухни) и татарский язык - не одно и то же, не надо всё смешивать в одну кучу. Татарская культура (включая кухню) развивалась столетиями и не может исчезнуть просто по вашему велению и хотению. Если живёте здесь, то она вас окружает и будет и вы неё отчасти погружаетесь. Впрочем, как и татары погружаются в русскую культуру - взаимопроникновение культур, однако...

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.
08.11.2017 23:17

До вас не доходит никак почему-то, что проблема не из Москвы идет.
Проблема - здесь, у нас, у миллионов семей РТ, которые несколько десятилетий хотели быть услышанными и которым рот затыкали “живешь на моей земле и молчи”. Не с Москвой надо было договариваться, а с нами!

Теперь конечно поезд ушел. Вся суть местного руководства вышла наружу, и если кто-то и верил, что времена Байрамовых прошли - так понял, что это не так((( Что готовы пойти на любое нарушение законов, любые подлоги и пр. для удовлетворения своих комплексов неполноценности(((

Теперь компромисса не будет. Дети не будут учить язык Байрамовой - Аминова - Валеева, оскорбляющих нас. Вот появятся примеры, достойные уважения, тогда может и будет компромисс. Не сегодня.

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.
08.11.2017 23:31

Никто не отнимает и не собирался отнимать у татар права учить свой язык и есть свой чакчак. Только под предлогом “взаимопроникновения” не надо всем и каждому пихать их насильно. Вообще не надо пытаться “взаимопроникать”, навязывать свои измышлизмы.  В соцсетях на днях разместили пост о том, что две девочки с детства дружат, но учитель татарского начала оставлять после урока татарку и внушать той, что дружить с подружкой детства ей больше нельзя, потому что она русская. Учителя татарского языка уже столько всего написали в соцсетях и наговорили в школе на уроках риторики детям, что уже разрушили полностью остатки уважения к себе.

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.
08.11.2017 23:37

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 (ред. от 29.12.2016) “Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений”

8. Министерство образования и науки Российской Федерации не менее чем за 2 месяца до даты заседания совета, на котором планируется рассмотреть проекты, размещает их на сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сайт) для информирования общественности и обеспечения рассмотрения проектов заинтересованными организациями и гражданами

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.
08.11.2017 21:57

Игорь, откройте Конституцию Российской Федерации, где в части 2 статьи 68 указано: “Республики вправе устанавливать свои государственные языки.В органах государственной власти....государственеых учреждениях они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации”

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08.11.2017 23:34

Где там указано, что татарский язык (родной язык татар) должен изучаться обязательно всеми?

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