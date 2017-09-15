Кросс “Татарстана” пройдет в двух точках Челнов

16 сентября в Набережных Челнах стартует «Кросс Татарстана». Соревнования пройдут в двух точках: майдан парка Прибрежный и парк Культуры (пос. ГЭС).
В парке Прибрежном старт дадут в 9:30. В это время в беге на 4 километра (км) посоревнуются юноши и девушки 1998 г. р. 9:45 – дистанция 4 км, участвуют сильнейшие мужчины и женщины 1997 г. р. 10:00 – старт сильнейших на 1 км (мальчики и девочки 2008 г. р. и младше). 10:10 – старт забегов сильнейших на 1 км (юноши и девушки 1998 г. р. и младше). В 10:25 – начало массовых забегов школьников на дистанции 1 километр.
После официального открытия дистанцию 1 км в 11:00 пробегут руководители предприятий и организаций города. 11:10 – старт забега инвалидов и ветеранов на 1 км, 11:25 – старт забега сильнейших на 1 км (мужчины и женщины 1997 г. р. и старше). В 11:30 стартуют коллективы предприятий, вузов и ссузов Набережных Челнов. Дистанция – 1 километр.
10:00 – официальное открытие соревнований в парке Культуры поселка ГЭС. 10:15 – старт забега сильнейших на 1 км (мальчики и девочки 2008 г. р. и младше). 10:25 – старт забегов сильнейших на 1 км (юноши и девушки 1998 г. р. и младше). 10:30 – старт массовых забегов школьников.
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