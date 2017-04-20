Еще не все квартиранты «ФОНа» вступили в реестр пострадавших дольщиков

Исполком Набережных Челнов рекомендует дольщикам ГК «ФОН» войти в реестр участников долевого строительства.

Строительство многоквартирных жилых домов 65/03; 65/06; 65/10 (бл. 3,4) ГК «ФОН» осуществляла с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, заключено 356 договоров долевого участия.

В отношении застройщика ЗАО «ФОН» (65/03) введена процедура внешнего управления, в отношении застройщика ООО «Универсальное строительство» (65/10) введена процедура конкурсного производства. В настоящее время у застройщиков отсутствуют денежные средства на завершение строительства домов.

В целях защиты прав на объекты долевого строительства участники долевого строительства должны пройти процедуру включения в Реестр требования жилых помещений (включаются на основании решения Арбитражного Суда РТ) и в Реестр, граждан чьи денежные средства были привлечены для строительства многократных домов и чьи права нарушены.

По состоянию на 19 апреля в исполнительный комитет поступило пока только 133 заявления от граждан, участников долевого строительства.

Для подачи заявления необходимо записаться по телефону 30-56-80; 30-56-81.