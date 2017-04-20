Еще не все квартиранты «ФОНа» вступили в реестр пострадавших дольщиков

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21 апреля в 16:28
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны

Теперь по маршруту будут следовать по два вагона.

21 апреля в 15:20
Стоимость проезда в общественном транспорте Челнов повысится до 22 рублей
Стоимость проезда в общественном транспорте Челнов повысится до 22 рублей

Соответствующее решение принял сегодня госкомитет РТ по тарифам. Это касается всех видов транспорта.

21 апреля в 14:23
Челнинка хотела разблокировать карту, а лишилась 20 тысяч
Челнинка хотела разблокировать карту, а лишилась 20 тысяч

Доверчивая пенсионерка, поверив лжесотруднику банка, выполнила все указания для «разблокировки» карты.

21 апреля в 13:45
В Челнах на пожаре пострадал мужчина
В Челнах на пожаре пострадал мужчина

Пожилой мужчина получил отравление продуктами горения, но после осмотра врачами отказался от госпитализации.

21 апреля в 13:33
Набережным Челнам подарили 14 новых машин «скорой»
Набережным Челнам подарили 14 новых машин «скорой»

13 машин «Газель» поступят на станцию скорой медпомощи Набережных Челнов, еще один Ford Transit для реанимации новорожденных получил сегодня Камский детский медицинский центр.

21 апреля в 11:28
Родителям погибшей в челнинском бассейне девочки выплатят 1 млн рублей
Родителям погибшей в челнинском бассейне девочки выплатят 1 млн рублей

В Набережных Челнах городской суд вынес приговор директору и администратору бассейна “Афина”.

21 апреля в 11:27
Школьника нашли повешенным в Татарстане
Школьника нашли повешенным в Татарстане

В Бавлах накануне утром у себя дома был найден повешенным 17-летний ученик одного из лицеев города. Следственный комитет проводит проверку, одна из версий - самоубийство.

21 апреля в 09:37
Митрополит РТ Феофан осудил песни Земфиры, назвав их «псевдокультурой»
Митрополит РТ Феофан осудил песни Земфиры, назвав их «псевдокультурой»

Так, в качестве примеров митрополит привел песню Земфиры «Хочешь, я убью соседей», трек Игорька «Подождем твою мать», фильм «Анкор, еще Анкор».
21 апреля в 09:17
Центробанк создаст систему моментальных платежей для физлиц
Центробанк создаст систему моментальных платежей для физлиц

Эксперты рассматривают несколько вариантов проведения платежа: например, не только с помощью банковской карты, но и через номер счета в банке, номер мобильного, QR-код.
21 апреля в 08:37
В Верхних Челнах приступили к ремонту мечети
В Верхних Челнах приступили к ремонту мечети

Усилиями местных жителей заменен потолок и кровля. Также планируется построить новый минарет и расширить кухню. Работы завершат до наступления священного месяца Рамазан.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
22 апреля 2017г. 01:31

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в 08:07
Рубрика: Вечерка On-Line

Еще не все квартиранты «ФОНа» вступили в реестр пострадавших дольщиков

Еще не все квартиранты «ФОНа» вступили в реестр пострадавших дольщиков

Исполком Набережных Челнов рекомендует дольщикам ГК «ФОН» войти в реестр участников долевого строительства. 

Строительство многоквартирных жилых домов 65/03; 65/06; 65/10 (бл. 3,4)  ГК «ФОН» осуществляла с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, заключено 356 договоров долевого участия.

В отношении застройщика ЗАО «ФОН» (65/03) введена процедура внешнего управления, в отношении застройщика ООО «Универсальное строительство» (65/10) введена процедура конкурсного производства. В настоящее время у застройщиков отсутствуют денежные средства на завершение строительства домов.

В целях защиты прав на объекты долевого строительства участники долевого строительства должны пройти процедуру включения в Реестр требования жилых помещений  (включаются на основании решения Арбитражного Суда РТ) и в Реестр, граждан чьи денежные средства были привлечены для строительства многократных домов и чьи права нарушены.

По состоянию на 19 апреля в исполнительный комитет поступило пока только 133 заявления от граждан, участников долевого строительства.  

Для подачи заявления необходимо записаться по телефону 30-56-80; 30-56-81.

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