Этап ралли «Шелковый путь» пройдет по территории Татарстана 9 июля

Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание по подготовке и проведению этапа международного ралли «Шелковый путь», сообщает "Татар-информ".

По словам руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, в нынешнем году старт ралли будет дан 7 июля в Москве, финиш состоится 22 июля в китайском городе Сиань. Трасса ралли пройдет по трем странам – Россия, Казахстан, Китай.

По территории Татарстана ралли «Шелковый путь» пройдет 9 июля. В этот день, рано утром выехав из Чебоксар, участники ралли к 8.30 утра планируют добраться до Казани, где проедут через улицы города, в том числе через площадь Тысячелетия (где будет установлена арка), улицы Лево-Булачная, Космонавтов и др. – в направлении поселка Шали.

Также Владимир Чагин рассказал, что в мае-июне пройдут контрольные проезды по спецучастку с привлечением глав муниципальных районов, по которым пролегает маршрут, других ответственных лиц, сообщает пресс-служба президента РТ.