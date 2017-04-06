Этап ралли «Шелковый путь» пройдет по территории Татарстана 9 июля

Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание по подготовке и проведению этапа международного ралли «Шелковый путь», сообщает "Татар-информ".
По словам руководителя проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, в нынешнем году старт ралли будет дан 7 июля в Москве, финиш состоится 22 июля в китайском городе Сиань. Трасса ралли пройдет по трем странам – Россия, Казахстан, Китай.
По территории Татарстана ралли «Шелковый путь» пройдет 9 июля. В этот день, рано утром выехав из Чебоксар, участники ралли к 8.30 утра планируют добраться до Казани, где проедут через улицы города, в том числе через площадь Тысячелетия (где будет установлена арка), улицы Лево-Булачная, Космонавтов и др. – в направлении поселка Шали.
Также Владимир Чагин рассказал, что в мае-июне пройдут контрольные проезды по спецучастку с привлечением глав муниципальных районов, по которым пролегает маршрут, других ответственных лиц, сообщает пресс-служба президента РТ.
Комментарии посетителей
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