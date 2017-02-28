Этой зимой из Челнов в снегохранилища вывезли в два раза больше осадков

Мэрия города отчитывается: ежедневно из города в снегосвалки совершается порядка 500 рейсов. Складирование снега производится на двух площадках: на улице Карьерная и за проспектом Яшьлек. Площадь каждого хранилища по 10 га.

Всего, согласно официальным данным, с начала сезона вывезено более 41120 КАМАЗов снега (537 тыс. 715 куб.м.). Снег на этих площадках хранится до полного таяния. Во время таяния МУП ПАД систематически проводит уборку территории, очищая от твердых бытовых отходов, вывезенных со снегом.

В прошлом году с ноября по конец февраля было складировано 359937 кубометров снега (26тыс.861 рейсов), в 2015 году - порядка 257 тысяч куб.м.