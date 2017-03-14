Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе, если по внутреннему распорядку компании сотрудники должны одеваться нейтрально. Об этом сообщает BBC.

«Работодатели могут запрещать носить любую политическую, философскую или религиозную атрибутику, включая хиджабы. Однако это должно быть прописано во внутренних правилах компании, обязующих сотрудников одеваться нейтрально. В этом случае такой запрет не является дискриминацией», — передает ВВС решение высшей судебной инстанции Евросоюза.

Подчеркивается, что запрет не может основываться на желании клиентов. Постановление суда было вынесено после обращения сотрудницы, уволенной из компании в Бельгии за ношение хиджаба на работе.

Ранее в средней школе мордовского села Белозерье ввели запрет на ношение мусульманских платков. Разразившийся скандал сразу перешел на федеральный уровень. Позиция министра образования РФ Ольги Васильевой, поддержавшей запрет ношения хиджабов в школах, вызвала бурную негативную реакцию, что привело к целой череде общественных протестных акций. За ношение платков в школах, в свою очередь, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, известный журналист Максим Шевченко, экс-глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин, всемирный конгресс татар, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и многие другие.



