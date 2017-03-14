Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе, если по внутреннему распорядку компании сотрудники должны одеваться нейтрально. Об этом сообщает BBC.
«Работодатели могут запрещать носить любую политическую, философскую или религиозную атрибутику, включая хиджабы. Однако это должно быть прописано во внутренних правилах компании, обязующих сотрудников одеваться нейтрально. В этом случае такой запрет не является дискриминацией», — передает ВВС решение высшей судебной инстанции Евросоюза.
Подчеркивается, что запрет не может основываться на желании клиентов. Постановление суда было вынесено после обращения сотрудницы, уволенной из компании в Бельгии за ношение хиджаба на работе.
Ранее в средней школе мордовского села Белозерье ввели запрет на ношение мусульманских платков. Разразившийся скандал сразу перешел на федеральный уровень. Позиция министра образования РФ Ольги Васильевой, поддержавшей запрет ношения хиджабов в школах, вызвала бурную негативную реакцию, что привело к целой череде общественных протестных акций. За ношение платков в школах, в свою очередь, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, известный журналист Максим Шевченко, экс-глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин, всемирный конгресс татар, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и многие другие.
Комментарии посетителей
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...
Эта паника выгодна самому банку: банк является участником системы обязательного страхования вкладов...
Как не оправдала? А как же отчеты постоянные путиновские и медведевские, как все феерично и радужно стало...
Когда рождаемость растёт - это достижения нынешних властей, когда она падает - это отголоски 90-х годов. А...
Вы пытались получить кредит от своего местного финансового учреждения И вам не был предоставлен один из-за...
Психология быдла
” Обслуживают” , простите, проститутки, ну, или на худой конец, жители(ю) знакомые с понятием ОБСЛУЖИВАТЬ и, тем...
Налоги все платят, даже сотрудники “скорой”
Огромное спасибо врачам, медсёстрам, санитаркам и буфетчицам Челнинских больниц и поликлиник.За то, что вы...
Нечего защищать скорую. Не обломятся-приедут. Итак за все врачам платим. Я сама решаю, нужна мне помощь или...
Вот из за таких мучаются все и медики и другие действительно нуждающиеся в скорой помощи. Налоги он платит, а...
К нам скорая ехала 6 час, потом мы сами сбили температуру и их не пустили. Пусть вовремя приезжают и не...
Уже задолбали скорую. У нас соседка каждый день их гоняет давление мерить. Безобразие, а в это время кто-то...